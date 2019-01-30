Нацрозвідка США вважає найсерйознішою загрозою Росію та Китай

Фото: Ден Коутс (GettyImages)

Глава Нацрозвідки США звинуватив Китай та РФ у намаганні розширити свій глобальний вплив через шпигунство та кібератаки

Директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс вважає, що Росія та Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство та кібератаки становлять найсерйознішу загрозу для США. Про це він заявив 29 січня в Сенаті, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Доповідаючи про глобальні загрози, Коутс зазначив, що відносини Кремля з Пекіном "ближчі, ніж це було впродовж багатьох десятиліть", і це створює ще більшу загрозу, оскільки частина союзників США віддаляються від Вашингтона у відповідь на зміну американської політики в сферах безпеки і торгівлі.

"Китай, Росія, Іран і Північна Корея все частіше використовують кібероперації для того, щоб загрожувати водночас і мисленню, і комп’ютерам у різні способи - через крадіжку інформації, вплив на наших громадян або порушення критичної інфраструктури", - сказав Коутс.

Він також повідомив, що ймовірно, що противники Сполучених Штатів уже шукають шляхи втручання у вибори 2020 року, вдосконалюють свої можливості та додають нові тактики, які можуть збільшити соціальну і расову напруженість усередині країни, підірвати довіру до влади і політиків, які вважаються антиросійськими.

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Ден Коутс також попередив, що Російська Федерація використовуватиме кібертехнології для втручання у вибори президента України.