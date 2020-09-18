Нардеп Юрченко не з'явився на суд, засідання перенесли

Фото: Олександр Юрченко (РБК-Україна)

Підозрюваний в отриманні великого хабара нардеп Олександр Юрченко не з'явився на суд. Сьогодні йому повинні були обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні адвокати Юрченка попросили суд про перенесення. За їх словами, нардеп ще не отримав результати тесту на коронавірус.

У зв'язку з цим суд переніс засідання на 21 вересня на 15:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Юрченку вручили підозру в отриманні хабара у великому розмірі, а також у підбурюванні до повторної дачі хабара за попередньою змовою групою осіб.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір просити для нього утримання під вартою з альтернативою застави в 6,5 млн гривень.

У справі також фігурує його неформальний помічник Іван Фіщенко, який вже вийшов під заставу з СІЗО. Їх викрили в рамках спецоперації НАБУ з впровадженням агента під прикриттям. За даними слідства, Юрченко за гроші лобіював правки до законодавства, а Фіщенко фактично був посередником при передачі хабарів.