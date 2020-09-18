ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Нардеп Юрченко не з'явився на суд, засідання перенесли

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 13:39
Нардеп Юрченко не з'явився на суд, засідання перенесли
Фото: Олександр Юрченко (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Підозрюваний в отриманні великого хабара нардеп Олександр Юрченко не з'явився на суд. Сьогодні йому повинні були обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні адвокати Юрченка попросили суд про перенесення. За їх словами, нардеп ще не отримав результати тесту на коронавірус.

У зв'язку з цим суд переніс засідання на 21 вересня на 15:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Юрченку вручили підозру в отриманні хабара у великому розмірі, а також у підбурюванні до повторної дачі хабара за попередньою змовою групою осіб.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір просити для нього утримання під вартою з альтернативою застави в 6,5 млн гривень.

У справі також фігурує його неформальний помічник Іван Фіщенко, який вже вийшов під заставу з СІЗО. Їх викрили в рамках спецоперації НАБУ з впровадженням агента під прикриттям. За даними слідства, Юрченко за гроші лобіював правки до законодавства, а Фіщенко фактично був посередником при передачі хабарів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика нардепантікоррупційний судКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся