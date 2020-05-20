Голову Держфінмоніторингу звинуватили в розкраданні ПДВ на 79 млрд грн

Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського звинувачують у приховуванні інформації про схеми по отриманню незаконного відшкодування з ПДВ впродовж 2019-2020 років, яка завдала державі збитків на загальну суму 79 млрд грн. У зв'язку з цим, народний депутат Олександр Дубинський подав офіційну заяву в Генпрокуратуру і НАБУ для проведення розслідування на цей рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа.

За його словами, подібні порушення вважаються зловживанням владою та службовою недбалістю, що карається не тільки штрафами (250-700 неоподатковуваних мінімумів - 4,3-8,5 тис. грн), але й позбавленням волі на строк до 3 років при первинному порушенні, а також штрафом до 17 тис. грн (1000 н. м.) та 6-річним ув'язненням при тяжких наслідках для держави.

За інформацією нардепа, для реалізації цієї схеми була задіяна широка мережа транзитно-конвертаційних підприємств, а за один тільки лютий 2020 року держбюджет нібито недоотримав 3,5 млрд грн.

"У схемі брали участь 549 компаній: у Львівській області збитки склали 500 млн грн (задіяно 62 підприємства) в Київській області - 391 млн грн (102 підприємства) в р. Київ - 135 млн грн (116 підприємств); в Донецькій області - 100 млн грн (54 підприємства) і т. д.", - стверджує Дубинський.

У заяві також наголошується, що координував роботу центрів львівський контрабандист Василь Костюк, а з боку ДПС нібито була задіяна керівник головного управління ДПС у Донецькій області Ірина Долозина.

Крім того, нардеп стверджує, що з ініціативи помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми, зокрема, в Київській області - Орест Вітик, в Києві - Нонна Багмет, в Донецька область - Ірина Долозина, у Львівській - Василь Крисяк, в Одеській - Єгор Федонюк.

"З боку Держфінмоніторингу, який не міг не знати про незаконні ПДВ-схемах, оскільки цей орган стікається вся інформація про скільки-небудь значних проводках, всіма керував Ігор Черкаський: його робота - аналізувати грошові потоки й розслідувати підозрілі угоди, які в цьому випадку очевидні", - стверджує нардеп.

Нардеп наполягає на проведення повномасштабного розслідування і притягнення учасників схеми та її покровителів до відповідальності. Зібрані факти й докази нардеп вже передав в ГПУ і НАБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Ігор Уманський після звільнення з посади міністра фінансів виступив зі звинуваченнями в тому, що бюджет недоотримав як мінімум 5 млрд гривень на місяць через схеми з так званими "скрутками" ПДВ. Він також на посаді міністра ініціював звільнення Верланова.