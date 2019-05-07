Главред WikiLeaks повідомив про стан Ассанжа у в'язниці

Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Ассанж втратив у вазі, проте "його дух сильний, і це найважливіше", заявив Крістін Храфнссон

Головний редактор сайту WikiLeaks Крістін Храфнссон разом з актрисою Памелою Андерсон відвідали співзасновник проекту Джуліана Ассанжа, який в даний час знаходиться в британській в'язниці. Про це пише The Guardian.

Храфнссон заявив, що Ассанж втратив у вазі, проте "його дух сильний, і це найважливіше".

"Це не правосуддя. Це гидота. Хтось сказав, що ви можете судити про цивілізованість суспільства, відвідуючи його в'язниці... Це повинно закінчитися, буде боротьба", - уклав Храфнссон.

Нагадаємо, Вестмінстерський магістратський суд затребував документи з США щодо екстрадиції засновника WikiLeaks.

Суддя призначив наступне слухання на 30 травня і постановив, що розширене засідання пройде 12 червня. Він додав, що до червня Ассанж повинен отримати усі документи з США. Суддя також заявив засновнику WikiLeaks, що може погодитися на його екстрадицію в Сполучені Штати.

11 квітня у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору в Британії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.