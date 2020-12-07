ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Партія угорців покинула засідання Закарпатської облради

Ужгород, Понеділок 07 грудня 2020 14:21
Партія угорців покинула засідання Закарпатської облради
Фото: Закарпатська обласна рада (wikimedia.org by Сергій Кубик)
Автор: РБК-Україна

Представники Партії угорців України на першій сесії Закарпатської обласної ради влаштували протест. Їх фракція у повному складі залишила зал засідань.

Про це пише місцеве видання mukachevo.net.

Повідомляється, що сьогодні розпочалося перше пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання. Перед голосуванням за обрання нового голови облради представник фракції КМКС заявив, що угорці не будуть голосувати на знак протесту проти політичних переслідувань.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України провела обшуки у фондах угорських національних меншин. Передбачається, що вони могли агітувати за створення угорської автономії в Закарпатській області.

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України і заявило про неприпустимість обшуків у лідерів угорської нацменшини. Крім того, Будапешт звернувся до ОБСЄ з проханням направити моніторингову місію до Закарпатської області.

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Київ нібито заборонив місії ОБСЄ контактувати з представниками угорської громади.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика УгорщинаоблсоветЗакарпатська область

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся