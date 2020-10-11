Главою СОТ вперше в історії стане жінка

Вперше в історії посаду гендиректора Світової організації торгівлі (СОТ) займе жінка. На пост глави СОТ претендують дві кандидатки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У фінальний раунд вибору нового гендиректора СОТ вийшли дві претендентки: колишній керуючий директор Світового банку, екс-глава мінфіну та МЗС Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала і міністр торгівлі Південної Кореї Ю Мен Хі.

Голова генради СОТ, представник Нової Зеландії Девід Вокер і координатори, які працювали з ним, оголосили, що з п'яти кандидатів були обрані дві жінки, які отримали найширшу підтримку з боку членів СОТ. Одна з них стане сьомим гендиректором організації.

"Наша мета, як і раніше, полягає в тому, щоб заохочувати і полегшувати досягнення консенсусу між членами і сприяти переходу від цього фінального списку з двох кандидатів до прийняття рішення про призначення", - заявив Вокер.

Третій раунд консультацій розпочнеться 19 жовтня і триватиме до 27 жовтня

Нагадаємо, в травні генеральний директор СОТ Роберто Азеведо поінформував уряди країн-членів організації про свій намір піти у відставку до закінчення терміну повноважень в 2021 році.

Зазначимо, що СОТ спрогнозувала різкий спад світової торгівлі через пандемію коронавірусу. При цьому економісти СОТ вважають, що спад, ймовірно, перевищить спад торгівлі, викликаний глобальною фінансовою кризою 2008-2009 років.

У серпні СОТ заявила, що світова торгівля товарами, ймовірно, зафіксувала історичний спад. 84,5 бали - один з найнижчих показників за весь час відстеження з 2007 року.