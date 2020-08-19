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Показник світової торгівлі досяг історичного мінімуму, - СОТ

Світ, Середа 19 серпня 2020 21:05
Показник світової торгівлі досяг історичного мінімуму, - СОТ
Фото: СОТ (flickr.com/World Trade Organization)
Автор: Максим Зайченко

У третьому кварталі спостерігається відновлення, проте залишається невизначеність

Світова торгівля товарами, ймовірно, зафіксувала історичне падіння у другому кварталі 2020 року. Опубліковане 19 серпня поточне значення барометра торгівлі - 84,5, що на 15,5 пункту нижче базового значення 100 для індексу і на 18,6 пункту нижче аналогічного періоду минулого року.

Про це свідчать дані Всесвітньої торгової організації.

Як наголошується, 84,5 бала - один з найнижчих показників за весь час відстеження з 2007 року. Падіння знаходиться на одному рівні з тим, що було зафіксовано на піку фінансової кризи 2008-2009 років.

В глибокій депресії - автомобільне виробництво (індекс 71,8), контейнерні (86,9) та вантажні авіаперевезення (76,5). При цьому експортні замовлення почали відновлюватися.

За даними СОТ, додаткові індикатори вказують на часткове зростання світової торгівлі та виробництва в 3 кварталі, але ситуація досі залишається невизначеною, і подальшого падіння виключати не можна.

Нагадаємо, СОТ прогнозує спад світової торгівлі в 2020 році від 13% до 32%, оскільки невизначеність впливу коронавірусної кризи на економіку зберігається.

Раніше генеральний директор Всесвітньої торговельної організації (СОТ) Роберто Азеведоз заявив, що економічний спад і втрати робочих місць через пандемію коронавірусу будуть гіршими, ніж при рецесії 2008 року.

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