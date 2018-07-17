Розпочала роботу наглядова рада ПАТ "Укрзалізниця"

Члени наглядової ради зібралися на перше засідання після затвердження оновленого складу

Сьогодні, 17 липня, розпочала роботу новосформована наглядова рада ПАТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Повідомляється, що члени наглядової ради зібралися на перше засідання після затвердження оновленого складу Кабінетом міністрів України. Вони розглядають низку установчих питань, що стосуються організації роботи ради.

"На порядку денному зібрання, зокрема обрання голови наглядової ради, його заступника та корпоративного секретаря. Таким чином наглядова рада ПАТ "Укрзалізниця" зможе виконувати свої функції в повному обсязі. За новим законодавством на наглядову раду товариства покладено не тільки контролюючі та регулюючі функції, вона також стає повноцінним органом управління", - повідомляють у прес-службі УЗ.

Крім цього, сьогодні члени наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" та в. о. голови правління ПАТ Євген Кравцов побували у локомотивному депо "Київ-Пасажирський", де проінспектували хід будівництва вантажних вагонів на виробничих потужностях Дарницького вагоноремонтного заводу. Також вони перевірили хід реалізації проекту будівництва швидкісної залізничної лінії між Києвом та міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Нагадаємо, у червні Кабмін призначив сім нових членів наглядової ради "Укрзалізниці". Кандидатури раніше були відібрані Комітетом з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств. У конкурсі взяли участь керівники з США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії, Литви та України.