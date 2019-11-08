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Головою Дніпропетровської облради став екс-заступник Коломойського

Новини » Політика     08.11.2019 - 16:39
Головою Дніпропетровської облради став екс-заступник Коломойського
Фото: Святослав Олійник (oblrada.dp.gov.ua)

Святослав Олійник був заступником голови Дніпропетровської ОДА часів Ігоря Коломойського

Новим головою Дніпропетровської обласної ради став Святослав Олійник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облради.

Як повідомили в облраді, відповідне рішення було прийнято шляхом таємного голосування. За кандидатуру Олійника проголосували 91 депутат з 93 присутніх. На посаді голови облради Олійник змінив Гліба Пригунова, який склав свої повноваження.

До цього Олійник обіймав посаду першого заступника Пригунова, а також був колишнім заступником Ігоря Коломойського в часи, коли він обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Також були обрані заступники голови обласної ради. Ними стали Анатолій Адамський і Мгер Куюмчян.

Нагадаємо, 5 листопада Гліб Пригунов подав у відставку з посади голови Дніпропетровської облради. За його словами, в останні півроку відбувається спроба підлаштується під всеукраїнську політичну картину.

Також РБК-Україна писало, що 6 листопада президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА. Ним став народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер.

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