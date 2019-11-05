Голова Дніпропетровської облради подав у відставку

Фото: Гліб Пригунов (facebook com gleb prigunov)

Гліб Пригунов запевнив, що залишиться в місцевій політиці

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пригунова у Facebook.

За його словами, в останні півроку відбувається спроба підлаштується під всеукраїнську політичну картину.

"Останні шість місяців в облраді відбувається намагання підлаштуватися під всеукраїнську політичну картину за підтримки "папередників". Хоча отримати недовіру від "Партії регіонів" вважаю позитивну оцінку своєї діяльності - значить, ми все робили вірно! Не хочу ставити колег по демократичній коаліції перед вибором... Отже, мандат від демократичної коаліції перестав бути актуальним. В даній ситуації вважаю за доцільне скласти свої повноваження і піти з посади голови обласної ради", - повідомив він.

Також він зазначив, що політична картина в Україні останнім часом кардинально змінилася.

"Чотири роки тому, ми об'єдналися в демократичну коаліцію, щоб усунути Партію регіонів від управління процесами в області. І це нам вдалося. Але сьогодні багато партії, фракції, які представлені в обласній раді, не отримали підтримки жителів області. Тому логічним було б провести позачергові вибори обласної ради, але ми зараз не маємо відповідного інструментарію", - додав Стрибунів.

Чиновник запевнив, що залишиться в місцевій політиці.

"В будь-якому статусі я продовжу працювати в рамках визначених раніше пріоритетів: підтримка воїнів АТО, волонтерів та добровольців, розвиток децентралізації, поліпшення екології та популяризація здорового способу життя і культурних цінностей, підтримка вільного підприємництва і розвиток економіки", - підкреслив він.

Нагадаємо, 5 листопада прокурор Чернівецької області Олег Соболь пішов у відставку після того, як його розкритикував прем'єр Олексій Гончарук. Соболь не працює з початку цього тижня. Обов'язки прокурора області тимчасово виконує перший заступник Ігор Мустеца.