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"Зоря" підписала контракти з двома колишніми гравцями

НовиниСпорт    19.06.2018 - 12:34
Фото: (twitter.com/FCZoryaOfficial)
Фото: (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Обидва футболісти підписали угоди на 2 роки

Луганська "Зоря" оголосила про повернення Віталія Вернидуба і Дмитра Хомченовського. Про це повідомляється на сайті футбольної команди.

Контрактні угоди обох футболістів розраховані терміном на два роки.

Вернидуб раніше виступав за "Зорю" з 2012 по 2015 рік. За час, проведений в таборі луганчан, Віталій зіграв у футболці "Зорі" 83 гри у всіх турнірах і забив 5 голів. Екс-клубом Вернидуба була азербайджанська "Габала".

Зазначимо, що луганський клуб очолює батько Віталія Вернидуба Юрій.

Хомченовський також виступав у складі "Зорі" з весни 2011 року по осінь 2015. За цей час в луганському клубі він зіграв 119 ігор і забив 17 м'ячів. Після цього Дмитро Хомченовський грав в "Понферадіне" (Сегунда, Іспанія). Потім по черзі були польська "Ягеллонія" і російський "Урал".

Нагадаємо, воротар луганської "Зорі" Андрій Лунін може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Основний гравець "Зорі" перейшов в дубайський клуб Лунін визнаний кращим гравцем "Зорі" в сезоні
Теги публікації: трансферы, Заря, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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