"Зоря" підписала контракти з двома колишніми гравцями

Обидва футболісти підписали угоди на 2 роки
Луганська "Зоря" оголосила про повернення Віталія Вернидуба і Дмитра Хомченовського. Про це повідомляється на сайті футбольної команди.
Контрактні угоди обох футболістів розраховані терміном на два роки.
Вернидуб раніше виступав за "Зорю" з 2012 по 2015 рік. За час, проведений в таборі луганчан, Віталій зіграв у футболці "Зорі" 83 гри у всіх турнірах і забив 5 голів. Екс-клубом Вернидуба була азербайджанська "Габала".
Зазначимо, що луганський клуб очолює батько Віталія Вернидуба Юрій.
Виталий Вернидуб снова в «Заре»https://t.co/dCCiPbAx58 pic.twitter.com/sfNvbGnHa5— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 19, 2018
Хомченовський також виступав у складі "Зорі" з весни 2011 року по осінь 2015. За цей час в луганському клубі він зіграв 119 ігор і забив 17 м'ячів. Після цього Дмитро Хомченовський грав в "Понферадіне" (Сегунда, Іспанія). Потім по черзі були польська "Ягеллонія" і російський "Урал".
Дмитрий Хомченовский вернулся в «Зарю»https://t.co/jOEhKGM3dA pic.twitter.com/oz4EDd13DE— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 19, 2018
Нагадаємо, воротар луганської "Зорі" Андрій Лунін може змінити клуб у літнє трансферне вікно.