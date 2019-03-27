Головний тренер "Ворскли" Сачко покинув свою посаду

Головний тренер "Ворскли" Василь Сачко покинув пост наставника команди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт полтавського клубу.

Сьогодні, 27 березня, тренер і керівництво клубу провели зустріч, на якій сторони прийняли рішення не продовжувати співпрацю, достроково розірвавши угоду.

Сачко очолив "Ворсклу" влітку 2013 року. За вісім років команда тричі грала в єврокубках, а також здобула бронзу української Прем'єр-ліги (УПЛ) минулого сезону.

У нинішньому сезоні "Ворскла" не виконала головне завдання, яке стояло перед командою: потрапити до першої шістки за підсумками першого кола УПЛ. Команда на виїзді програла аутсайдеру чемпіонату - київському "Арсеналу".

Загалом Сачко провів у "Ворсклі" понад десять років. З 2008 по 2012 роки він виступав у команді в якості гравця, і разом з командою завоював Кубок України-2009, забивши переможний гол у фіналі у ворота донецького "Шахтаря".