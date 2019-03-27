Главный тренер "Ворсклы" Сачко покинул свой пост

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко покинул пост наставника команды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт полтавского клуба.

Сегодня, 27 марта, тренер и руководство клуба провели встречу, на которой стороны приняли решение не продлевать сотрудничество, досрочно расторгнув соглашение.

Сачко возглавил "Ворсклу" летом 2013 года. За восемь лет команда трижды играла в еврокубках, а также добыла бронзу украинской Премьер-лиги (УПЛ) в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне "Ворскла" не выполнила главную задачу, которая стояла перед командой: попасть в первую шестерку по итогам первого круга УПЛ. Команда на выезде проиграла аутсайдеру чемпионата - киевскому "Арсеналу".

В общем Сачко провел в "Ворскле" более десяти лет. С 2008 по 2012 годы он выступал в команде в качестве игрока, и вместе с командой завоевал Кубок Украины-2009, забив победный гол в финале в ворота донецкого "Шахтера".