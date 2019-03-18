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Аутсайдер УПЛ вибив "Ворсклу" з топ-6 чемпіонату

Новини » Спорт    18.03.2019 - 22:52
Аутсайдер УПЛ вибив "Ворсклу" з топ-6 чемпіонату
Фото: (vorskla.com.ua)

Пройшов останній матч першої частини УПЛ

В останньому матчі першого етапу чемпіонату України вирішувалася доля останньої путівки до першої шістки. Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Полтавська "Ворскла" в матчі 22 туру зіграла внічию з аутсайдером УПЛ київським "Арсеналом" (2:2). Цей результат не дозволив команді Василя Сачко пробитися до першої шістки турнірної таблиці. Шосте місце в підсумку посів "Маріуполь".

Таким чином, визначилися всі учасники першої шістки Прем'єр-ліги, які розіграють чемпіонський титул і призові місця. Команди, що потрапили в другу шістку, будуть боротися за збереження прописки в еліті.

Склад першої шістки:

"Шахтар"
"Динамо"
"Олександрія"
"Зоря"
"Львів"
"Маріуполь"

Склад другої шістки:

"Ворскла"
"Десна"
"Карпати"
"Олімпік"
"Чорноморець"
"Арсенал-Київ"

Перші поєдинки 2 етапу УПЛ відбудуться 3 квітня.

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