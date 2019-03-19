Тренер "Ворскли" Сачко незабаром може бути звільнений

Фото: Василь Сачко (vorskla.com.ua)

Але остаточне рішення все ще не прийнято

Головний тренер "Ворскли" Василь Сачко, який не виконав завдання потрапити команди до першої шістки чемпіонату України, може бути ще до відновлення турніру звільнений зі своєї посади. Про це в Twitter повідомляє журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас.

Зазначається, що саме до такого наміру схиляються керівники полтавського клубу, хоча саме рішення поки не ухвалено.

У Ворсклі схиляються до звільнення Василя Сачка. Рішення ще не прийняте. Але серед кандидатів його замінити основний - Валерій Кривенцов. — Igor Burbas (@iburbas) March 19, 2019

Серед кандидатів на заміну 43-річного фахівця називається нинішній головний тренер молодіжної команди донецького "Шахтаря" Валерій Кривенцов.

Напередодні "Ворскла" зіграла внічию з аутсайдером УПЛ "Арсеналом-Київ" (2:2) і втратила шанси на потрапляння до першої шістки чемпіонату.

Як відомо, "Ворскла" в сезоні 2018/19 представляла Україну на груповому етапі Ліги Європи.

Сачко очолює полтавчан з 2014 року.