Головний інфекціоніст США попередив про загрозу нової хвилі COVID-19
Головний інфекціоніст США лікар Ентоні Фаучі заявив про загрозу нової хвилі пандемію коронавірусу в країні. Він також закликав колишнього американського президента Дональда Трампа переконати своїх прихильників зробити щеплення від COVID-19.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Як повідомляється, Фаучі вказав на нові тренди поширення інфекції в Європі й попередив про можливість виникнення подібних трендів у США вже через кілька тижнів. Він також додав, що поки що не настав час оголошувати перемогу над вірусом.
"Вони думали, що позбулися (вірусу, - ред.), але це не так. І тепер кількість випадків збільшується", - сказав Фаучі про європейських чиновників.
За його словами, для того, щоб подолати скептицизм в країні щодо вакцини, особливо серед республіканців, Трампу потрібно переконати своїх прихильників отримати щеплення.
"Я думаю, це матиме величезне значення, якщо б Трамп висловив підтримку вакцинації", - сказав Фаучі, додавши, що Дональд Трамп є дуже популярною особою серед республіканців.
Нагадаємо, в Європі спостерігається тенденція до нового зростання захворюваності коронавірусом. Хоча в попередні тижні навпаки хвороба йшла на спад.
Крім того, раніше міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що в країні набирає обертів третя хвиля коронавірусу. Через прискорення поширення коронавірусу в Польщі закінчуються вільні лікарняні ліжка.