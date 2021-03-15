Главный инфекционист США предупредил об угрозе новой волны COVID-19

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил об угрозе новой волны пандемии коронавируса в стране. Он также призвал бывшего американского президента Дональда Трампа убедить своих сторонников сделать прививку от COVID-19.

Как сообщается, Фаучи указал на новые тренды распространения инфекции в Европе и предупредил о возможности возникновения подобных трендов в США уже через несколько недель. Он также добавил, что пока не настало время объявлять победу над вирусом.

"Они думали, что избавились (вируса, - ред.), но это не так. И теперь количество случаев увеличивается", - сказал Фаучи о европейских чиновников.

По его словам, для того, чтобы преодолеть скептицизм в стране относительно вакцины, особенно среди республиканцев, Трампу нужно убедить своих сторонников получить прививки.

"Я думаю, это будет иметь огромное значение, если бы Трамп выразил поддержку вакцинации", - сказал Фаучи, добавив, что Дональд Трамп является очень популярной личностью среди республиканцев.