Головною міжнародною загрозою назвали зміну клімату, - опитування PRC

Респонденти з Польщі назвали головною загрозою Росію

Жители 26 стран мира считают изменение климата главной международной угрозой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса научно-исследовательского центра из США Pew Research Center.

Сообщается, что, по данным опроса PRC, изменение климата является главной угрозой мировому порядку. Второе место в числе опасных факторов заняла террористическая группировка "Исламское государство". При этом представители восьми стран (в том числе России, Франции, Индонезии и Нигерии), поместили ИГ на первую строчку рейтинга.

Также сообщается, что большинство участников опроса из Польши назвали главной угрозой Российскую Федерацию. В США аналогичного мнения придерживалась половина респондентов. В то же время большинство жителей Южной Кореи и Японии считают угрозой США.

Напомним, ранее ученые выяснили, что из-за глобального потепления Мировой океан начал менять цвет. Причиной этого является бурный рост сине-зеленых водорослей и некоторых видов планктона.

В декабре Всемирный банк предложил удвоить финансирование защиты климата.