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Світовий океан змінює колір через глобальне потепління

Новини » Суспільство    04.02.2019 - 23:25
Світовий океан змінює колір через глобальне потепління
Ілюстративне фото (Travelask)

Крім візуального ефекту, зміна кольорк океану призведе до серйозних змін екосистем

Вчені з'ясували, що через глобальне потепління Світовий океан почав змінювати колір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nature Communications.

Як повідомляється, передбачається, що води океану стануть більш яскравими.

Причиною цього є бурхливий ріст синьо-зелених водоростей і деяких видів планктону через глобальне потепління.

Повідомляється, що близько половини світового океану "стануть яскравішими" вже до 2100 року.

Вода біля тропіків стане більш синьою, а в приполярних і екваторіальних водах -зеленішою.

Крім візуального ефекту, зміна кольору океану призведе до серйозних змін екосистем.

Як писав Styler, людство ще може стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм. Однак для цього необхідні великі зміни на рівні держав і споживачів.

Також повідомлялося, що ООН закликає вжити термінових заходів проти глобального потепління.

 

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