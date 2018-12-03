Світовий банк пропонує подвоїти фінансування захисту клімату

Фото: саміт COP24 (twitter.com/cop24)

Сьогодні у Катовицях (Польща) розпочався кліматичний саміт ООН

Очільниця Світового банку Крісталіна Георгієва пропонує подвоїти фінансування захисту клімату протягом п’яти років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Польське радіо".

Як зазначається, сьогодні у Катовицях (Польща) розпочався кліматичний саміт ООН.

За словами президента саміту COP24 Міхала Куртика, пропозиція очільниці Світового банку є дуже важливою, а її реалізація означатиме, що протягом найближчих років на захист клімату виділятиметься 40 мільярдів доларів.

"У перспективі до 2023 року на це призначатиметься 200 мільярдів доларів. Одна з головних тем нашої конференції - адаптація до змін клімату, підтримка південних регіонів, яким потрібні гроші, трансфер технології, щоб пристосуватися до змін. У цьому контексті це дуже важлива декларація, позитивний провісник на решту саміту", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк має намір в 2021-2025 роках інвестувати 200 млрд доларів у боротьбу з глобальним потеплінням.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв про закриття 14 ядерних реакторів до 2035 року і перехід на поновлювані джерела, щоб попередити вплив на глобальне потепління.