ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Світовий банк пропонує подвоїти фінансування захисту клімату

Новини » Економіка    03.12.2018 - 18:47
Світовий банк пропонує подвоїти фінансування захисту клімату
Фото: саміт COP24 (twitter.com/cop24)

Сьогодні у Катовицях (Польща) розпочався кліматичний саміт ООН

Очільниця Світового банку Крісталіна Георгієва пропонує подвоїти фінансування захисту клімату протягом п’яти років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Польське радіо".

Як зазначається, сьогодні у Катовицях (Польща) розпочався кліматичний саміт ООН.

За словами президента саміту COP24 Міхала Куртика, пропозиція очільниці Світового банку є дуже важливою, а її реалізація означатиме, що протягом найближчих років на захист клімату виділятиметься 40 мільярдів доларів.

"У перспективі до 2023 року на це призначатиметься 200 мільярдів доларів. Одна з головних тем нашої конференції - адаптація до змін клімату, підтримка південних регіонів, яким потрібні гроші, трансфер технології, щоб пристосуватися до змін. У цьому контексті це дуже важлива декларація, позитивний провісник на решту саміту", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк має намір в 2021-2025 роках інвестувати 200 млрд доларів у боротьбу з глобальним потеплінням.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв про закриття 14 ядерних реакторів до 2035 року і перехід на поновлювані джерела, щоб попередити вплив на глобальне потепління.

ЄБРР, ЄІБ і Світовий банк проведуть масштабне дослідження бізнесу-клімату в Україні У Брюсселі пройшов багатотисячний марш на захист клімату
Новини України Всемирный банкглобальное потеплениеклимат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся