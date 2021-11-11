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Головному охоронцю Януковича повідомлено про підозру по справі Майдану

Автор: Анастасія Рокитна

По справі Майдану оголосили нову підозру. Колишнього заступника начальника Управління державної охорони України підозрюють у дезертирстві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

У лютому 2014 року підозрюваний разом з колишнім президентом України Віктором Януковичем перетнув державний кордон України для переховування.

"При цьому колишній заступник керівника Управління державної охорони України, діючи в інтересах експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і до теперішнього часу не повернувся", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, Януковичу повідомили про нову підозру як керівнику злочинної групи.

Раніше топ-чиновнику часів Януковича скасували вирок.

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ЯнуковичМайдан