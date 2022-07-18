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Провалив підготовку до референдуму. У Бердянську звільнили мера-колаборанта

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 20:45
Провалив підготовку до референдуму. У Бердянську звільнили мера-колаборанта Фото: Олександр Сауленко, глава окупаційної адміністрації Бердянська (скрін відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Бердянську загарбники звільнили главу окупаційної адміністрації Олександра Сауленка. Він не зміг організувати підготовку до так званого референдуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sprotyv.

Через спротив цивільного населення місцевий колаборант не зміг сформувати команду для налагодження функціонування міста.

Ключове - провал темпів паспортизації та підготовки до псевдореферендуму. Тому, керівника окупаційної адміністрації, колаборанта Олександра Сауленка звільнили. На його місце планують відрядити російського управлінця.

Нагадаємо, в Україні завели кримінальну справу на Олександра Сауленка, який проголосив себе "мером" окупованого Бердянська.

Призначений окупаційними військами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію.

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