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Головна мета закону про олігархів - це відібрати ЗМІ у приватного бізнесу, - Ослунд

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 16:49
Головна мета закону про олігархів - це відібрати ЗМІ у приватного бізнесу, - Ослунд Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Головна мета закону про олігархів - це відібрати у великого бізнесу їх засоби масової інформації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву шведського дипломата і економіста Андерса Ослунда.

"Це, що виглядає, що головна мета цього закону - прибрати ЗМІ від так званих олігархів. Це дуже виглядає, як акція Путіна проти Березовського і Гусинського на початку його правління", - повідомив дипломат в ефірі телеканалу "Украіна24".

Він заявив, що закон про олігархів не має нічого спільного з боротьбою з ними, а переслідує зовсім інші цілі.

"Для цього (боротьби з олігархами - прим.) не треба особливого закону, треба просто виконувати закони, які існують", - підкреслив Ослунд.

В цілому ідея українського уряду вводити якісь списки осіб по їх майнового стану несумісна з демократичним устроєм.

"Це закон про особливу групу людей. І тоді, звичайно, відразу думають про те, що зробили з приводу євреїв раніше. Це, звичайно, інша справа, але некрасиво виглядає", - додав Ослунд.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.

Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.

Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.

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Дмитро Разумков
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