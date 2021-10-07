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Главная цель закона об олигархов - это отобрать СМИ у частного бизнеса, - Ослунд

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Киев, Четверг 07 октября 2021 16:49
Главная цель закона об олигархов - это отобрать СМИ у частного бизнеса, - Ослунд Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Главная цель закона об олигархов - это отобрать у крупного бизнеса их средства массовой информации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление шведского дипломата и экономиста Андерса Ослунда.

"Это, что выглядит, что главная цель этого закона - убрать СМИ от так называемых олигархов. Это очень выглядит, как акция Путина против Березовского и Гусинского в начале его правления", - сообщил дипломат в эфире телеканала "Украина24".

Он заявил, что закон об олигархах не имеет ничего общего с борьбой с ними, а преследует совсем другие цели.

"Для этого (борьбы с олигархами - прим.) не надо особенного закона, надо просто выполнять законы, которые существуют", - подчеркнул Ослунд.

В целом идея украинского правительства вводить какие-то списки лиц по их имущественному состоянию несовместима с демократическим укладом.

"Это закон об особенной группе людей. И тогда, конечно, сразу думают о том, что сделали по поводу евреев раньше. Это, конечно, другое дело, но некрасиво выглядит", - добавил Ослунд.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.

Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.

Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.

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Дмитрий Разумков
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