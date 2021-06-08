"Пора зайнятися вирішенням проблеми": в ЄС відреагували на закон Зеленського про олігархів

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас відреагував на закон про олігархів , який пропонує прийняти президент Володимир Зеленський. Дипломат схвалив рішення зайнятися проблемами впливу олігархів на політичне та економічне життя України.

Він зазначив, що в ЄС знають про законопроект Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), внесеному до Верховної Ради.

"Я вітаю рішучість президента Зеленського зайнятися вирішенням проблеми з глибоко вкоріненим впливом корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України", - сказав Маасікас.

За його словами, зміцнення державних інститутів, таких як судова система, антимонопольні органи, суспільне мовлення, "має стояти в центрі цієї боротьби, щоб зміцнити верховенство закону, зміцнити довіру громадян України до державних інституцій і, що важливо, розкрити економічний потенціал України на благо всього українського народу".