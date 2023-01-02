Главе Центробанка РФ объявили подозрение за распространение рублей на оккупированных территориях
Главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной объявили подозрение за введение так называемой "рублевой зоны" на временно оккупированной территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
СБУ собрала доказательства участия главы Банка России в финансировании военных группировок. Набиуллина организовала так называемую "рублевую зону" на захваченных территориях юга и востока Украины. Также она отдала приказ открыть "филиалы" подконтрольного кремлю "Промсвязьбанку" на базе захваченных отделений украинских финучреждений.
Кроме того, Набиуллина способствовала в блокировании обращения гривны. Поэтому на оккупированных территориях запретили электронно или наличными рассчитываться украинской валютой. По данным следствия, полученные таким образом рубли были ориентированы на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса РФ и оккупационных группировок.
СБУ объявила главе Центробанка РФ подозрение по ч. 3 ст. 110 УКУ. Решается вопрос об объявлении Набиуллиной в международный розыск. Ей грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.
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