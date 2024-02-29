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Главы МИД и Минобороны стран Европы обсудят помощь Украине в Париже

Фото: главы МИД и Минобороны стран Европы обсудят помощь Украине в Париже (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министры обороны и иностранных дел европейских стран проведут встречу в Париже, чтобы обсудить помощь Украине.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, на встрече чиновники хотят поднять вопрос конкретных мер для помощи Украине в войне с Россией. 

Также спикер МИД Франции добавил, что министры обсудят способы защиты стран, ситуацию в которых пытается дестабилизировать Россия. Это, в частности, касается Молдовы. 

Спецсаммит в Париже

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон собрал около 20 лидеров стран Евросоюза. Главной темой стала дальнейшая поддержка Украины на фоне эскалации со стороны России.

В частности, партнеры договорились о создании коалиции дальнобойного оружия для нашей страны. 

Также они обсудили возможность отправки сухопутных войск в Украину. Такой вариант не исключил сам президент Эммануэль Макрон. 

Более детально о встрече можете узнать в материале РБК-Украина

 

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