Главы МИД Германии и Британии о вступлении Украины в НАТО: это необратимо

"Но мы вполне справедливо говорим, что для Украины необратим путь в НАТО. Это самый дешевый и лучший механизм для обеспечения мира не только в Европе, но и по всей Евроатлантике", - сказал Лемми.

Между тем Бербок также отметила, что путь Украины лежит в направлении НАТО.

"Поэтому для меня очень важно сказать сейчас, что это даже был бы самый дешевый вариант, если эта опция НАТО остается на столе. Ведь, как было сказано, если мы привлечем тысячи военных, это будет стоить огромных денег", - сказала она.

В то же время британский министр подчеркнул, что даже когда будет достигнут мир, российский диктатор Владимир Путин не уйдет.

"Мы встречаем этот вопрос вместе с Соединенными Штатами. В соответствующий момент мы начнем дискуссию о гарантиях безопасности", - заявил он.