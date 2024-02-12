Главы МИД стран Веймарского треугольника во Франции обсудят помощь Украине и саммит НАТО

Министры иностранных дел Польши, Германии и Франции Радослав Сикорский, Анналена Бербок и Стефан Сежурне проведут 12 февраля встречу глав дипломатий стран Веймарского треугольника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт польского правительства .

Руководители внешнедипломатических ведомств государств в понедельник встретятся во дворце в Ла Сель-Сен-Клу (город и муниципалитет во Франции, расположенный недалеко от Парижа).

"Встреча должна послужить восстановлению формулы Веймарского треугольника, объявленной в январе Радославом Сикорским, которая годами являлась важным инструментом польской европейской политики", - говорится в заявлении Варшавы.

Отмечается, что планируемые темы переговоров будут включать актуальные международные вопросы, в частности, вопросы поддержки Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны РФ.

Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в области обороны и предстоящий саммит стран НАТО в Вашингтоне.

"Также будет обсуждена проблема российской дезинформации и дестабилизационная деятельность, проводимая режимом в Минске", - сообщает МИД Польши.

Веймарский треугольник

Это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, возникшее в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах не редко дискутируются вопросы относительно Украины.

Отметим, что несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы по присоединению Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне должен пройти юбилейный саммит НАТО. Как ранее отмечал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, помощь Украине станет одним из ключевых вопросов в ходе саммита.

В частности, во время мероприятия участники хотят обсуждать дальнейшие поставки оружия украинской стороне.

Как заявлял недавно руководитель ОП Андрей Ермак, Украина ожидает исторических решений на саммите НАТО. Добавим, на днях вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала о планах Украины на саммит НАТО в Вашингтоне.