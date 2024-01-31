Украина рассчитывает, что на саммите НАТО будет принято историческое решение

В Киеве состоялась встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Обсуждались ожидания от саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины .

Ермак поблагодарил США за мощную оборонную и экономическую помощь. Он отметил, что продолжение этой комплексной поддержки является критически важным для достижения победы Украины.

"Прошлый год стал рекордно активным для развития украино-американских отношений. Президент Украины, его команда настроены и дальше поддерживать высокую динамику двустороннего диалога, который укрепляет способности Украины вести эффективную борьбу с агрессором", - сказал руководитель Офиса президента

Ермак рассказал о ситуации на фронте и о том, что украинским войскам срочно необходимы оружие и военная техника. Он подчеркнул, что продолжение военной помощи США является критически важным для Украины. Также глава офиса подчеркнул, что Украина решительно настроена на возвращение всех находящихся во вражеском плену воинов.

Отдельно обсуждались ожидания от саммита НАТО, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.

"Президент Украины и наши граждане рассчитывают, что на саммите НАТО будут оценены усилия Украины на пути евроатлантической интеграции и приняты исторические решения в отношении нашего государства", - отметил руководитель Офиса главы государства.

Помощь США Украине

Ранее стало известно, что США направили украинским военным бомбы GLSDB. Это легкие бомбы малого диаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые направляются на фронт,