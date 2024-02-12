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Глави МЗС країн Веймарського трикутника у Франції обговорять допомогу Україні та саміт НАТО

Понеділок 12 лютого 2024 05:51
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Глави МЗС країн Веймарського трикутника у Франції обговорять допомогу Україні та саміт НАТО Фото: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (facebook_com_JankaOchojska)
Автор: Володимир Костирін

Міністри закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції Радослав Сікорський, Анналена Бербок і Стефан Сежурне проведуть 12 лютого зустріч глав дипломатій країн Веймарського трикутника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт польського уряду.

Очільники зовнішньодипломатичних відомств держав у понеділок зустрінуться в палаці в Ла Сель-Сен-Клу (місто та муніципалітет у Франції, розташоване недалеко від Парижа).

"Зустріч має послужити відновленню формули Веймарського трикутника, оголошеної в січні Радославом Сікорським, яка роками була важливим інструментом польської європейської політики", - йдеться в заяві Варшави.

Зазначається, що заплановані теми переговорів включатимуть актуальні міжнародні питання, зокрема питання підтримки України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військові агресію з боку РФ.

Крім того, сторони обговорять співпрацю в сфері оборони та майбутній саміт країн НАТО у Вашингтоні.

"Також буде обговорено проблему російської дезінформації та дестабілізаційну діяльність, яку проводить режим у Мінську", - повідомляє МЗС Польщі.

Веймарський трикутник

Це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, що виникло в 1991 році. У рамках групи відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ та глав держав. На самітах не рідко дискутуються питання щодо України.

Зазначимо, що кілька разів у різний період часу висувалися ініціативи щодо долучення України до відповідної спілки, і таким чином перетворення "трикутника" на "чотирикутник".

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, 9-11 липня у Вашингтоні має відбутися ювілейний саміт НАТО. Як раніше зазначав радник з національної безпеки США Джейк Салліван, допомога Україні стане одним з ключових питань у ході саміту.

Зокрема, під час заходу учасники хочуть обговорювати подальше постачання зброї для української сторони.

Як заявляв нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на історичні рішення на саміті НАТО. Додамо, днями віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про плани України на саміт НАТО у Вашингтоні.

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