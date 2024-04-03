Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание миссии в Украине

Одной из тем встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса станет создание миссии НАТО в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.
"Темой встречи станет Украина. Мы обсудим возможность создания миссии НАТО по поддержке Украины. Идея состоит в том, чтобы использовать возможности Пакта для обучения украинцев, использования логистики и других совместных элементов", - заявил он.
Сикорский заверил, что такой формат не будет "конфронтационным для Москвы", потому что "российский президент источает и убеждает граждан в конфликте с НАТО.
"Он повторяет эту ложь об оборонительной войне. Я не советую ему нападать на НАТО, потому что мы в 20 раз богаче, Россия проиграет такую войну. Так же, как СССР проиграл холодную войну", - оценил дипломат.
По его мнению, Украина еще не сказала своего последнего слова.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.
Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.
Однако большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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