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Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание миссии в Украине

Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Одной из тем встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса станет создание миссии НАТО в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.

"Темой встречи станет Украина. Мы обсудим возможность создания миссии НАТО по поддержке Украины. Идея состоит в том, чтобы использовать возможности Пакта для обучения украинцев, использования логистики и других совместных элементов", - заявил он. 

Сикорский заверил, что такой формат не будет "конфронтационным для Москвы", потому что "российский президент источает и убеждает граждан в конфликте с НАТО.

"Он повторяет эту ложь об оборонительной войне. Я не советую ему нападать на НАТО, потому что мы в 20 раз богаче, Россия проиграет такую войну. Так же, как СССР проиграл холодную войну", - оценил дипломат.

По его мнению, Украина еще не сказала своего последнего слова. 

 

Инициатива Макрона об отправке войск в Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Однако большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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