Глави МЗС країн НАТО розглянуть створення місії в Україні

"Темою зустрічі стане Україна. Ми обговоримо можливість створення місії НАТО з підтримки України. Ідея полягає в тому, щоб використовувати можливості Пакту для навчання українців, використання логістики та інших спільних елементів", - заявив він.

Сікорський запевнив, що такий формат не буде "конфронтаційним для Москви", бо "російський президент виливає і переконує громадян у конфлікті з НАТО.

"Він повторює цю брехню про оборонну війну. Я не раджу йому нападати на НАТО, тому що ми у 20 разів багатші, Росія програє таку війну. Так само, як СРСР програв холодну війну", - оцінив дипломат.

На його думку, Україна ще не сказала свого останнього слова.