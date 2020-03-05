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У Донецькій області затримали бойовика "ДНР"

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 15:06
У Донецькій області затримали бойовика "ДНР"
Фото: затримання бойовика (dpsu.gov.ua)

Бойовик переховувався у Краматорську

У Донецькій області прикордонники затримали бойовика так званої "ДНР", який переховувався від правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

За даними ДПСУ, прикордонники під час виконання завдань у складі Об’єднаних сил затримали чоловіка, який у 2014 році брав активну участь у злочинах на Донбасі у складі терористичної організації "ДНР".

Зазначається, що учасник незаконного збройного формування переховувався від правосуддя в Краматорську. Бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України, тобто створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці зі складу Об'єднаних сил затримали двох підозрюваних у причетності до терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Громадян затримали на блокпості поблизу Маріуполя під час перевірки документів пасажирів двох рейсових автобусів.

Також РБК-Україна писало, що СБУ припинила діяльність сепаратистських інтернет-агітаторів в Одесі та Запоріжжі. Зловмисники регулярно розміщували на персональних сторінках у заборонених російських соцмережах заклики до повалення конституційного ладу України, а також пропагували ідеї федералізації та сепаратизму.

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