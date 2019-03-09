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Глава ВПС США Вілсон подала у відставку

Новини » Політика    09.03.2019 - 01:29
Глава ВПС США Вілсон подала у відставку
Фото: Хізер Вілсон (з відкритих джерел)

Глава ВПС США Хізер Вілсон вирішила залишити свій пост

Глава ВПС США Хізер Вілсон вирішила покинути свій пост і подала у відставку. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що сама Вілсон пізніше підтвердила інформацію про свій намір піти у відставку.

"Сьогодні я поінформував президента, що подаю у відставку з посади голови ВПС", - написала вона в своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США після відставки міністра оборони Джеймса Меттіса від цієї зазначеної посади відмовилися дві людини.

Раніше Дональд Трамп заявив, що звільнив з посади міністра оборони Джеймса Меттіса.

Крім того, Трамп висловив невдоволення тим, як він вів справи в Афганістані. У цьому зв'язку президент заявив, що Сполучені Штати повинні дозволити талібам воювати з бойовиками ІДІЛ.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 січня 2019 року Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язки міністра оборони США. Американський лідер назвав Шанахана дуже талановитим і висловив впевненість, що він буде "чудовий" на цій посаді.

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