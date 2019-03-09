Глава ВПС США Вілсон подала у відставку

Фото: Хізер Вілсон (з відкритих джерел)

Глава ВПС США Хізер Вілсон вирішила залишити свій пост

Глава ВПС США Хізер Вілсон вирішила покинути свій пост і подала у відставку. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що сама Вілсон пізніше підтвердила інформацію про свій намір піти у відставку.

"Сьогодні я поінформував президента, що подаю у відставку з посади голови ВПС", - написала вона в своєму Twitter.

Today I informed the President I will resign as Secretary of the Air Force to be President of the University of Texas at El Paso. It has been a privilege to serve with our #Airmen—I am proud of the progress we have made to restore the readiness & lethality of #USAF. — Dr. Heather Wilson (@SecAFOfficial) March 8, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США після відставки міністра оборони Джеймса Меттіса від цієї зазначеної посади відмовилися дві людини.

Раніше Дональд Трамп заявив, що звільнив з посади міністра оборони Джеймса Меттіса.

Крім того, Трамп висловив невдоволення тим, як він вів справи в Афганістані. У цьому зв'язку президент заявив, що Сполучені Штати повинні дозволити талібам воювати з бойовиками ІДІЛ.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 січня 2019 року Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язки міністра оборони США. Американський лідер назвав Шанахана дуже талановитим і висловив впевненість, що він буде "чудовий" на цій посаді.