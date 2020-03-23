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Goldman Sachs прогнозує світову рецесію через коронавірус

Новини » Фінансова криза 2020     23.03.2020 - 11:31
Goldman Sachs прогнозує світову рецесію через коронавірус
Фото: Goldman Sachs (www.goldmansachs.com)

До скорочення світової економіки призведуть заходи урядів щодо боротьби з коронавірусом

Один з найбільших у світі інвестиційних банків Goldman Sachs прогнозує зниження світового ВВП у 2020 році на 1%. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як наголошується в повідомленні, це буде більш сильне скорочення, ніж після фінансової кризи 2008 року.

Goldman Sachs очікує, що розвинені економіки "дуже різко скоротяться" у другому кварталі, включаючи падіння економічної активності в США на 24%. Це в два з половиною рази більше попереднього післявоєнного антирекорду.

Уряди різних країн вживають безпрецедентних заходів, щоб стримати епідемію коронавірусу. Ці ж м єри можуть спровокувати рецесію світової економіки.

"Коронакриза - або, якщо бути більш точними, відповідь на кризу - є фізичним (на відміну від фінансового) стримуючим фактором для економічної активності, безпрецедентним в післявоєнній історії", - написав інвестбанк клієнтам.

Як повідомляло РБК-Україна, Bank of America попередив інвесторів, що рецесії в економіці США, викликаної коронавірусом, не можна уникнути і що вона вже почалася. За розрахунками банку, економіка США скоротиться на 12% у другому кварталі, а в цілому за рік ВВП впаде на 0,8%.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій, заявив, що Національний банк України відстежує ситуацію на міжнародних фінансових ринках і бачить розгортання кризи.

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