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Глава ВТО прогнозирует спад из-за коронавируса хуже, чем в 2008 году

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 10:20
Глава ВТО прогнозирует спад из-за коронавируса хуже, чем в 2008 году
Фото: Роберто Азеведо (www.wto.org)

Пандемия неизбежно окажет огромное влияние на экономику

Экономический спад и потери рабочих мест из-за пандемии коронавируса будут хуже, чем при рецессии 2008 года. Об этом заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо в своем видеообращении.

Как отметил глава Азеведо, конкретных прогнозов пока нет, но экономисты ВТО ожидают "очень резкого сокращения торговли".

"Последние расчеты предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис десять лет назад", - сообщил он.

Однако, по его словам, страны могут предпринять важные шаги по ограничению непосредственного экономического ущерба и заложить основы для долгосрочного восстановления, и призвал их к совместной работе.

Азеведу оценил стимулирующие меры, принятые правительствами, как "позитивные", а также призвал членов ВТО быть открытыми и обмениваться информацией.

Напомним, согласно опросу, проведенному Kantar, 70% жителей в Великобритании, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии и США ожидают, что их домохозяйства потеряют доходы из-за вспышки коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1%, при чем это будет более сильное сокращение, чем после финансового кризиса 2008 года.

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