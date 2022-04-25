Голова ВР назвав "червоні лінії" України у переговорах з Росією

Україна в переговорах з Росією має "червоні лінії", які є принциповими та не можуть бути предметом домовленостей. Йдеться про суверенітет, незалежність та територіальну цілісність.

"В цих переговорах питань української незалежності, територіальної цілісності і українського суверенітету не може стояти. Вони не можуть бути предметом жодних домовленостей. Це ті червоні лінії, які ніхто з влади не перейде, це священне", - зазначив він.

Стефанчук додав, що вірить у дипломатичний шлях для завершення війни. Проте після вчинених російськими окупантами звірств "цей коридор стає все вужчим".

Спікер ВР підкреслив, що світ підтримує Україну та об'єднується заради перемоги. Він закликав Росію припинити обстріли і сісти за стіл переговорів.

" Ця війна не потрібна нікому. Це розуміють всі здорові сили в суспільстві. Весь світ об'єднався навколо України, весь світ нас підтримує - хтось більше, хтось менше. Байдужих немає. Всі розуміють, що сьогодні Україна воює за світову демократичну цивілізацію. Мені здається, що одній людині в Росії треба просто вийти з бункера і глянути, що вона зробила і до чого довела теперішній світ. Я дуже закликаю припинити всі обстріли, атаки і почати говорити", - заявив Стефанчук.