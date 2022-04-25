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Стефанчук назвав кількість нардепів, які покинули Україну і не вернулись

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Понеділок 25 квітня 2022 08:52
Стефанчук назвав кількість нардепів, які покинули Україну і не вернулись Фото: народні депутати у Верховній Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що деякі народні депутати зараз перебувають за кордоном у робочих відрядженнях, але є також парламентарі, які виїхали з України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, і досі не повернулися.

Про це голова парламенту розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"У нас є депутати, які знаходяться у відрядженнях. Вони представляють Україну в різних парламентських асамблеях - НАТО, Ради Європи. А є депутати, які ще за декілька днів до війни покинули територію України, і з тих чи інших причин не повертаються. Таких депутатів приблизно десять", - сказав Стефанчук.

Спікер уточнив, що переважно такі нардепи - представники однієї політичної сили.

"Діяльність її фракції нещодавно була призупинена у Верховній Раді - маю на увазі "Опозиційну платформу - За життя". Прізвища цих людей вже з'являлися в пресі", - зазначив Стефанчук, не побажавши їх називати сам.

Щодо можливого покарання для таких нардепів голова парламенту констатував, що це не передбачено законодавством і Конституцією.

"Але я думаю, що кожен громадянин сам дасть політичну оцінку тим депутатам, які розповідали, що вони за мир або, навпаки, що вони "яструби війни", такі нібито сміливі. А натомість - першими втекли з країни. Я переконаний, що таким народним депутатам не має бути місця в наступному парламенті", - висловився Стефанчук.

Нагадаємо, 14 квітня на засіданні Ради було прийнято рішення про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ". Пізніше, 21 квітня, колишні нардепи від цієї фракції створили в Раді групу "Платформа за життя і мир", а очолив її Юрій Бойко.

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