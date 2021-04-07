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Глава військового комітету НАТО приїхав в Україну: обговорив з Хомчаком ескалацію на Донбасі

Новость на русском → Львів, Середа 07 квітня 2021 19:28
Глава військового комітету НАТО приїхав в Україну: обговорив з Хомчаком ескалацію на Донбасі Фото: Стюарт Піч (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Україна

У середу, 7 квітня, голова військового комітету НАТО головний маршал авіації Стюарт Піч прибув до Києва з робочим візитом. У Львові він зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Русланом Хомчаком.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Зустріч відбулася в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Піч і Хомчак обговорили ситуацію на Донбасі і загальну обстановку з безпеки навколо України.

Хомчак підкреслив, що візит голови військового комітету НАТО є "переконливим свідченням" уваги, яку керівництво Альянсу приділяє питанням розвитку відносин стратегічного партнерства України і Альянсу.

Піч запевнив у подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу.

Хомчак подякував голові військового комітету НАТО за підтримку Альянсом України.

Нагадаємо, Росія розпочала контрольну перевірку боєздатності своєї армії.

Зазначимо, західні союзники України, в тому числі НАТО, на цьому тлі застерегли Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.

Раніше в Міноборони України назвали перелік навчань НАТО, до яких приєднається Україна.

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