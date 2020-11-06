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Голова Вінницької ОДА заразився коронавірусом

Вінниця, П'ятниця 06 листопада 2020 15:49
Голова Вінницької ОДА заразився коронавірусом
Фото: Сергій Борзов (facebook.com/borzov.s.s)
Автор: Роман Тверденко

Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов захворів COVID-19. Тепер чиновник буде працювати дистанційно на самоізоляції.

Про це Борзов написав у Facebook.

Він розповів, що комп'ютерна томографія виявила у нього "ковідну пневмонію".

Раніше повідомлялося, що у міністра екології України Романа Абрамовського підтвердили зараження коронавірусом. Зараз він знаходиться на самоізоляції і лікується вдома.

Нагадаємо, що два заступники глави Офісу президента заразилися коронавірусом. Серед хворих Юлія Ковалів та Андрій Смирнов.

Додамо, що голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федоров заявив, що заразився коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко заразився COVID-19.

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