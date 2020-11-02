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Голова Івано-Франківської ОДА заразився коронавірусом

Івано-Франківськ, Понеділок 02 листопада 2020 10:30
Голова Івано-Франківської ОДА заразився коронавірусом
Фото: Віталій Федорів (if.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів заявив, що захворів коронавірусною хворобою. Він лікується вдома.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся вдома під постійним контролем сімейного лікаря. Черговий раз закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту і дотримуватися карантинних правил", - зазначив Федорів.

Нагадаємо, 29 жовтня виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко заразився коронавірусом. Він відчуває себе добре, але через підтверджений COVID-19 відправляється на самоізоляцію. Солодченко виконуватиме свої повноваження дистанційно.

Як писало РБК-Україна з посиланням на джерело в ОП, два заступники глави Офісу президента захворіли COVID-19. У президента Володимира Зеленського коронавірус не виявили. Серед захворілих - Юлія Ковалів і Андрій Смирнов.

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