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У керівника фіскальної служби підтвердили коронавірус

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 18:11
У керівника фіскальної служби підтвердили коронавірус
Фото: Сергій Солодченко (facebook.com/s.solodchenko)
Автор: Дмитро Левицький

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко захворів на коронавірус. Він сьогодні отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він почуває себе добре, але через підтверджений COVID-19 відправляється на самоізоляцію. Солодченко буде виконувати свої повноваження дистанційно.

"Прошу всіх, з ким контактував протягом останніх днів, перевірити себе та зробити тест. Що стосується робочих моментів: я нікуди не зникаю, участь в нарадах можу приймати в онлайн-режимі або телефоном - працюю дистанційно", - заявив він.

Фото: результати тесту на коронавірус (facebook.com/s.solodchenko)

Нагадаємо, за минулу добу в Україні лабораторно підтвердили 7342 нові випадки коронавірусу. Найгірша ситуація у Києві та Харківській області.

Як писало РБК-Україна, вчора від коронавірусу помер мер Борисполя. Померлий міський голова лідирував на місцевих виборах.

Крім того, днями стало відомо про зараження коронавірусом членів родини мера Львова Андрія Садового.

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