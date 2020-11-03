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У міністра екології підтвердили коронавірус

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 16:35
У міністра екології підтвердили коронавірус
Фото: Роман Абрамовський (facebook.com/abramovskyy.roman)
Автор: РБК-Україна

У міністра екології України Романа Абрамовського підтвердили зараження коронавірусом. Зараз він знаходиться на самоізоляції і лікується вдома.

Про це Абрамовський повідомив у Facebook.

За його словами, його самопочуття задовільний

При цьому він додав, що продовжує працювати онлайн, всі робочі процеси він контролює дистанційно.

Міністр також зазначив, що в Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів діють карантинні обмеження: температурний скринінг, носіння масок, дотримання безпечної дистанції, обмеження особистих контактів та дезінфекція приміщень.

В адмінбудинку знаходяться тільки ті співробітники, які виконують критичні функції. Решта працюють дистанційно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що два заступники глави Офісу президента заразилися коронавірусом. Серед хворих Юлія Ковалів та Андрій Смирнов.

Крім того, п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко заразився коронавірусом.

Додамо, що голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федоров заявив, що заразився коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко заразився COVID-19.

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