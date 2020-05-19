ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Верховний Суд стурбований тиском у справі Приватбанку

Новини » Політика     19.05.2020 - 08:42
Верховний Суд стурбований тиском у справі Приватбанку
Фото: голова Верховного суду України Валентина Данішевська (прес-служба Верховного Суду)

Голова суду розраховує, що силовики звернуть на це увагу

Верховний Суд України стурбований тиском у справі Приватбанку і звернувся у правоохоронні органи. Мова йде про тиск та інформаційні атаки.

Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомила голова Верховного суду Валентина Данішевська.

Зазначимо, нещодавно під будівлею Верховного суду відбулися акції протесту, пов'язані зі справою Приватбанку та братів Суркісів. Тоді у ВС публічно заявили про тиск і подали відповідну заяву до Вищої ради правосуддя (ВСП). Відповідаючи на питання, яких кроків від влади чекає суд і в чому виражається тиск, Данішевська відповіла:

"Але цей випадок відрізняється від інших. Він супроводжується інформаційною атакою перед кожним засіданням. Спочатку це був тиск з намаганням нав’язати, яке рішення ми маємо ухвалити. А потім це перетворилося на звинувачення в отриманні хабарів, перекручування, цькування.

Подібні справи (справи про націоналізацію ПриватБанку, – ред.) розглядалися у закритому режимі, ніхто не бачив рішень, бо доступ до них у Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до закону обмежувався.

Велика палата ВС відкрила це провадження, зробила його доступним для відвідування. І того самого дня, коли ми це зробили, на судове засідання прийшли сторонні особи, які потім почали писати непристойні та відверто неправдиві речі про те, що відбувалося.

У засіданні судді з’ясовували певні обставини. Це така процедура, як ви знаєте: після виступу кожного учасника судді ставлять йому питання. І от кожне питання було проаналізовано, мовляв, навіщо суддя його ставив, кого він підтримує, скільки він отримав.

Це унеможливлює нормальний розгляд справи. Зрозуміло, що такий тиск розрахований на те, щоб суддя, не бажаючи потрапити на шпальти газет, на якомусь етапі просто перестав ставити запитання, з’ясовувати обставини справи, цікавитися думкою сторін з того чи іншого приводу.

Тому це вже особливий тиск. Тож ми звернулися до ВРП та правоохоронних органів, як того і вимагає закон про судоустрій", - повідомила голова Верховного суду.

Відповідаючи на питання, як буде далі діяти ВС, Данішевська відповіла:

"Мені б не хотілося, щоб ми знову перейшли до закритого судового розгляду. Я розраховую, що на наше звернення відреагують відповідні органи, і, можливо, на це зважать ті, хто вдається до тиску. Для прийняття рішення в такій важливій справі Верховному Суду потрібен спокій", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше судді Верховного суду звинуватили генерального прокурора України Ірину Венедиктову в тиску по справі Приватбанку. Заява Венедиктової по справі Приватбанку судді сприймають як "порушення громадських почуттів".

Як повідомляло РБК-Україна, Велика палата Верховного суду 27 квітня відклала рішення по справі, в якій Національний банк доводить законність списання депозитів сім'ї Суркісів під час націоналізації "Приватбанку" у 2016 році у зв'язку зі здійсненням тиску на них останнім часом через соціальні мережі та ЗМІ.

Автор: Олег Черниш

Теги Новини України ПриватБанкЗбройні сили України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся