Макогон заявив про завершення переговорів з "Газпромом"

Глава оператора "Газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що чотириденний переговорний марафон з "Газпромом" завершився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Макогона.

Він пообіцяв підбити підсумки перемовин "трохи пізніше", а поки вирушає до Брюсселя для підписання угоди зі словацьким газовим оператором Eustream.

"Сьогодні о 5:28 ранку закінчили практично цілодобовий 4-х денний переговорний марафон з Газпромом у Відні. Уже лечу в Брюссель для вирішення іншої важливої задачі - своєчасного підписання міжоператорської угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ. Вони почалися в четвер і йшли всі вихідні, продовжаться вдень 30 грудня.

У суботу пізно ввечері глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що в переговорах є певний прогрес, але узгоджених текстів угод поки немає - "боротьба йде за кожну кому".

Раніше в РФ заявили, що компроміс з Україною по газу був важким вибором.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по газу.