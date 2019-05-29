Голова Ради НБУ попередив про ризики на валютному ринку

У найближчі місяці боргові чинники будуть тиснути на валютний ринок в Україні. Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, найближчим часом одним із найсильніших викликів буде погашення держборгу у інвалюті. У травні-грудні потрібно виплатити 3,5 млрд доларів за зовнішнім держборгом і 2,8 млрд доларів за валютними ОВДП. Сумарно - 6,3 млрд доларів. Піковими періодами є травень і вересень - по 1,7 млрд доларів.

Голова Ради НБУ звернув увагу на ситуацію з ОВДП. З одного боку, на травень-липень припадає пік за валютними ОВДП - потрібно виплатити 1,7 млрд доларів. З іншого- "тиснути" на валютний ринок буде й погашення короткострокових гривневих ОВДП, які нерезиденти придбали в лютому-квітні.

Станом на 13 травня вкладення нерезидентів в ОВДП становили 39,2 млрд грн, порівняно з початком року вони зросли майже в 6,5 разу, -близько 1,5 млрд доларів (у доларовому еквіваленті) іноземці вклали в короткострокові ОВДП цього року.

"Імовірно, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися в інвалюту та виводитися з України", - вважає голова Ради НБУ.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, портфель нерезидентів облігацій внутрішнього державного займу (ОВДП) України з початку року зріс більше ніж у шість разів і на кінець травня становить близько 39,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, пікові місяці виплат за держборгом України в 2019 році збігаються з активними політичними процесами.