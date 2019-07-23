МВФ знизив прогноз по зростанню світової економіки

Фонд продовжує погіршувати прогнози

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,2% до 2019 року і на 3,5% в 2020 році. Про це йдеться липневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

У порівнянні з квітнем 2019 року прогноз на обидва роки погіршений на 0,1 п. п. За оцінками фонду, в 2018 році світова економіка зросла на 3,6%.

Як відзначається в огляді, зниження прогнозу на 2019 рік викликано негативними несподіваними змінами зростання в країнах з ринком, що формується, і країнах, які нейтралізують несподівані позитивні зміни.

В країнах з ринком, що формується, прогноз зростання на 2019 рік знижений на 0,3 в.п. до 4,1% і на 0,1 в.п. для 2020 року до 4,7%.

Для експортерів біржових товарів порушення поставок, наприклад, в Росії і Чилі, а також санкції щодо Ірану призвели до зниження прогнозів, незважаючи на зміцнення цін на нафту в найближчий період.

Перегляди прогнозів на 2019 рік в бік зниження поширюються майже на всі країни з великою економікою, хоча і з різних причин.

"Зростання світової економіки є млявим і нестійким, але так не повинно бути, оскільки це почасти викликано шкодою, що наносять самим собі деяки країни. Динамізм у світовій економіці стримується тривалою невизначеністю щодо економічної політики, оскільки, незважаючи на недавнє перемир'я в торгових спорах між США і Китаєм, напруженість у сфері торгівлі залишається підвищеною, а в області технологій виникла напруженість, що загрожує глобальним ланцюжках поставок технологічної продукції, а перспективи "брексіту" без досягнення домовленості збільшилися", - йдеться в звіті

Як повідомляло РБК-України, в квітні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки у 2019 році на 0,2 в.п. до 3,3%.

Відзначимо, в січні 2019 року Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки до 3,5% в 2019 році і 3,6% у 2020 році.