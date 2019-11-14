Данилишина переобрали головою Ради НБУ

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Після змін у складі Рада НБУ зміг проголосувати

Рада Національного банку України (НБУ) на засіданні 14 листопада 2019 року переобрала головою ради Богдана Данилишина. Про це РБК-Україна повідомив член ради Віталій Шапран, призначений на цю посаду Верховною радою 12 листопада.

За його словами, заступником голови Ради НБУ призначений Василь Фурман, який зайняв цю посаду замість Тимофія Мілованова.

Нагадаємо, Богдан Данилишин очолює Раду Національного банку України з 25 жовтня 2016 року.

Згідно з законом України "Про Національний банк" голова ради обирається строком на три роки і повноваження Данилишина закінчилися 26 жовтня 2019 року.

При цьому Рада НБУ)на засіданні 22 жовтня 2019 року вирішила продовжити повноваження голови Ради НБУ Богдана Данилишина до чергових виборів. За даними РБК-Україна, виборів голови Ради НБУ на засіданні 22 жовтня не було, оскільки очікувалося призначення парламентом одного члена Ради НБУ замість Тимофія Мілованова, який очолив Мінекономіки.

Рада Національного банку складається з дев’яти членів. Чотири особи призначаються Верховною радою, чотири особи - президентом. Голова НБУ входить до Ради за посадою.

Варто відзначити, що Вищий антикорупційний суд відправив члена ради Національного банку України Миколу Каленського під домашній арешт у справі про видачу НБУ кредиту рефінансування ВіЕйБі банку у 2014 році на 1,2 млрд гривень.