Долар на міжбанку дорожчає після різкого зростання напередодні

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,25 гривень, євро - біля рівня 34,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 22 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,25 гривень за долар, курс купівлі до 28,23 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 34,51 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2550 грн/долар, євро 34,4857 - 34,5163 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3743 грн/рубль.

Зазначимо, 21 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2000 - 28,2300 грн/долар, євро 34,4293 - 34,4631 грн/євро, російський рубль 0,3761 - 0,3767 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 гривень за долар. Курс на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 грудня встановлено на такому рівні: 28,0391 гривень за 1 долар (+0,2111 грн). При цьому курс долара на 21 грудня становить: 27,828 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько рівня 28,15 грн.